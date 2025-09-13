Ufficiale Juventus-Inter, annunciate le formazioni: le scelte di Tudor e Chivu

Alle ore 18:00 scendono in campo la Juventus e l'Inter nella sempre affascinante cornice del Derby d'Italia. Tudor conferma tutti e undici i titolari previsti alla vigilia. La notizia è la prima da titolare in questa stagione per Vlahovic, scelto per guidare l'attacco dal centro, davanti a Koopmeiners e Yildiz. Sulle due fasce 'adattati' Kalulu e McKennie. Chivu rispetta le aspettative della vigilia quasi in toto e conferma di volersi affidare alla vecchia guardia. C'è spazio comunque per il debutto in nerazzurro di Akanji nei tre di difesa e per la 'sorpresa' Carlos Augusto a sinistra al posto di Dimarco.

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Inter.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario, David, Cabal.

Allenatore: Igor Tudor.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martinez.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.