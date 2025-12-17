Live

Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 16ª giornata

Oggi alle 22:10
di Davide Baratto

Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 16ª giornata di campionato. Si ricorda che quattro partite verranno rinviate a metà gennaio a causa della Supercoppa (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Sulemana, Bellanova, Djimsiti, Lookman (Coppa d'Africa), Kossonou (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

BOLOGNA
partita rinviata al 15 gennaio a causa della Supercoppa

CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Ciocci, Zé Pedro, Felici, Mina, Luvumbo (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

COMO
partita rinviata al 15 gennaio a causa della Supercoppa

CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Folino, Sarmiento, Faye, Grassi, Okereke (Coppa d'Africa)
Squalificati: Payero

FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Sabiri, Gosens, Fazzini
Squalificati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Siegrist, Ostigard, Messias, Cuenca, Onana (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

INTER
partita rinviata al 14 gennaio a causa della Supercoppa

JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Pinsoglio, Vlahovic, Gatti
Squalificati: Koopmeiners

LAZIO
Indisponibili: Rovella, Gigot, Isaksen, Dia (Coppa d'Africa), Dele-Bashiru (Coppa d'Africa)
Squalificati: Basic, Zaccagni

LECCE
partita rinviata al 14 gennaio a causa della Supercoppa

MILAN
partita rinviata al 15 gennaio a causa della Supercoppa

NAPOLI
partita rinviata al 14 gennaio a causa della Supercoppa

PARMA
partita rinviata al 14 gennaio a causa della Supercoppa

PISA
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Nzola (Coppa d'Africa), Akinsanmiro (Coppa d'Africa)
Squalificati: Nzola

ROMA
Indisponibili: N'Dicka (Coppa d'Africa), El Aynaoui (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Skjellerup, Turati, Berardi, Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: Thorstvedt

TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Sazonov, Coco (Coppa d'Africa), Masina (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Kamara, Atta, Zemura, Rui Modesto (Coppa d'Africa), Bayo (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

VERONA
partita rinviata al 15 gennaio a causa della Supercoppa