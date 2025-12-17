Pres. Udinese: "La vittoria contro il Napoli speriamo non sia un caso isolato"

Pres. Udinese: "La vittoria contro il Napoli speriamo non sia un caso isolato"
di Davide Baratto

"Speriamo un po' anche nella partita di domenica, speriamo che quello con il Napoli non sia un episodio isolato, ma che sia l'inizio, di un programma che è quello che noi vorremmo", così Giampaolo Pozzo, presidente dell'Udinese, ai microfoni di TuttoUdinese.it sull'ultimo successo contro gli azzurri. Il numero uno dei friulani ha proseguito così:

"Stiamo facendo bene, abbiamo una buona classifica. Adesso bisogna pedalare sempre di più. lo sono fiducioso, siamo qui a dare tutta la collaborazione possibile. Dopo sono i giocatori che vanno in campo e devono pedalare. Zaniolo sta facendo un ottimo campionato. Mi pare che vada sempre meglio e quindi non c'è solo lui e da solo non può fare. Ci sono tanti giocatori che stanno crescendo. Runjaic? Ormai si fanno delle scelte a livello internazionale per cercare di trovare il migliore nella piazza. Anche lui ha avuto un po' di difficoltà con la lingua e con l'ambiente, bisogna avere un po' di pazienza. È un bravo allenatore perché lo ha dimostrato precedentemente e quindi farà bene sicuramente".