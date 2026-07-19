Settebello Milan, 7-0 nel test in famiglia: in gol anche Chukwueze e Camarda

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Il Milan supera 7-0 il Milan Futuro nel primo test estivo a Milanello.

Prosegue la preparazione estiva del Milan con il primo test in famiglia disputato questa mattina a Milanello. Come riferito da MilanNews.it, la squadra di Ruben Amorim ha affrontato il Milan Futuro allenato da Navarro in un allenamento congiunto della durata di 90 minuti, suddiviso in due tempi da 45. La prima squadra ha mostrato buoni segnali, chiudendo il test con un netto successo complessivo per 7-0.

Kostic protagonista, Amorim testa uomini e schemi

La prima frazione si è conclusa sul 2-0 grazie alle reti di Kostic e Ossola, con il primo tra i migliori in campo. Nella ripresa il Milan ha aumentato ulteriormente il ritmo trovando altre cinque reti con Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Tra i pali si sono alternati Bouyer e Pittarella, impiegati per una metà di frazione ciascuno. L'allenamento congiunto ha consentito ad Amorim di valutare la condizione della rosa, i primi automatismi tattici e le risposte dei singoli, mentre Navarro ha sfruttato il test per osservare il Milan Futuro, dando spazio sia agli elementi più esperti sia ai giovani nella seconda parte della gara.