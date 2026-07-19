Genoa, buona la prima: rimonta il Trento e vince 2-1 in amichevole

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Il Genoa batte 2-1 il Trento in rimonta nel primo test estivo di De Rossi.

Buona la prima per il Genoa di Daniele De Rossi, che supera 2-1 il Trento nell'amichevole disputata al "Benatti" di Moena. Dopo un avvio dai ritmi contenuti, inevitabilmente condizionato dai carichi di lavoro del ritiro, sono stati i gialloblù allenati da Tabbiani a passare in vantaggio intorno alla mezz'ora. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la conclusione di Mehic ha colpito il palo e sulla ribattuta Molina è stato il più rapido a battere Bijlow, portando avanti il Trento.

Colombo e Puczka firmano la rimonta rossoblù

Nella ripresa De Rossi ha rivoluzionato la squadra con numerosi cambi e il Genoa ha aumentato progressivamente la pressione. Dopo le occasioni create da Ellertsson e Colombo, è stato proprio l'attaccante rossoblù a trovare il pareggio trasformando il calcio di rigore che si era procurato. Alla mezz'ora è arrivato il gol del definitivo 2-1 con una punizione di Puczka, favorita da un errore del portiere Santer. Nel finale Colombo ha sfiorato anche la doppietta personale con un colpo di testa terminato di poco sopra la traversa, chiudendo una prova positiva per il nuovo Genoa di De Rossi.