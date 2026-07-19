Genoa-Trento, le formazioni ufficiali del primo test dei rossoblù: Vitinha e Havel dal 1'
Primo test stagionale per il Genoa di Daniele De Rossi, avversario del Napoli all'esordio in campionato il 22 agosto. Rossoblù impegnati alle ore 17 sul campo sportivo "Benatti" di Moena contro il Trento. Per l'esordio estivo il tecnico rossoblù sceglie il 3-5-2, affidandosi a Bijlow tra i pali e alla coppia offensiva composta da Vitinha e Havel. Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Trento.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Gecaj; Sabelli, Doumbia, Frendrup, Grossi, Norton-Cuffy; Vitinha, Havel. A disposizione: Sommariva, Stolz, Martin, Amorim, Baldanzi, Meichtry, Klisys, Vogliacco, Colombo, Puczka, Barbini, Masini, Doucoure, Gibertini, Ellertsson, Marcelo Vaz. Allenatore: Daniele De Rossi.
Trento (4-3-3): Barlocco; Fiamozzi, Calzà, Mehic, Maffei; Benedetti, Fossati, Kassama; Ladisa, Molina, Capone. A disposizione: Goller, Santer, D'Intino, Aucelli, Minutoli, Marchi, Muca, Desiato, Garetto, Genco, Accornero, Castelli, Dalmonte, Fedele, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani. (TUTTOmercatoWEB)
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