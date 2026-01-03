Ufficiale Juventus-Lecce, le formazioni: Spalletti conferma il modulo e rilancia David

vedi letture

Alle 18 la Juventus ospita il Lecce allo Stadium. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. In mediana Spalletti sceglie Locatelli e Thuram nel 3-2-4-1, con Yildiz e Conceicao alle spalle di David. Out dunque Openda, così come Koopmeiners. Nei giallorossi spazio a Camarda dal primo minuto con Pierotti e Banda. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Luciano Spalletti.

Lecce (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda.

A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Helgason, Veiga, Gaby, Kouassi, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Eusebio Di Francesco.