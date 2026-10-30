Juventus, Spalletti a rischio esonero: numeri da incubo dopo un anno

Juventus, Spalletti a rischio prima del Napoli: media punti come Thiago Motta e distacco dalla vetta raddoppiato.

Luciano Spalletti si gioca il futuro sulla panchina della Juventus nella sfida contro il Napoli. A un anno dal suo arrivo a Torino, avvenuto il 30 ottobre 2025 al posto dell'esonerato Igor Tudor, il bilancio del tecnico toscano non convince. Come evidenziato dal Corriere di Torino, in 50 partite tra tutte le competizioni sono arrivate 26 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte. In campionato, invece, il rendimento è di 19 successi, 11 pareggi e 8 ko in 38 incontri. A pesare soprattutto le tre sconfitte nelle prime nove giornate di questa stagione, culminate nel recente ko contro il Genoa.

Juventus, Spalletti come Thiago Motta: classifica peggiorata rispetto a un anno fa

La media punti di Spalletti in campionato è di 1,79 a partita, identica a quella di Thiago Motta e appena superiore all'1,76 registrato da Tudor. Anche la classifica evidenzia le difficoltà dei bianconeri: al suo arrivo la Juventus era sesta, a sei punti dalla vetta e tre dalla zona Champions. Oggi occupa l'ottavo posto, distante 11 lunghezze da Inter e Lazio capoliste e sei dal Como quarto. Distanze raddoppiate rispetto a un anno fa, che rendono Juventus-Napoli un appuntamento particolarmente delicato per il futuro dell'ex allenatore azzurro.