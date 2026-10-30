Kim torna in Serie A? C'è una big per gennaio: la posizione dell'ex azzurro

Il Milan prepara nuovi investimenti sul mercato: priorità a un difensore centrale e il preferito è l'ex Napoli Kim Min-Jae.

Il Milan guarda già al mercato di gennaio, con Gerry Cardinale che ha annunciato la volontà di continuare a rinforzare una rosa considerata ancora in costruzione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la priorità dei rossoneri riguarda la difesa centrale. Tra i profili seguiti ci sono Tiago Gabriel del Lecce e Goncalo Inacio dello Sporting CP, oltre a Daniele Ghilardi della Roma. Attenzione anche all'ex Napoli Kim Min-jae: il difensore sudcoreano sarebbe affascinato dalla possibilità di tornare in Serie A dopo oltre tre anni al Bayern Monaco.

Milan, Scott il grande sogno: per l'attacco Tresoldi ed Endrick

A centrocampo il grande obiettivo sarebbe invece Alex Jay Scott, talento classe 2003 del Bournemouth per il quale il club inglese chiede circa 100 milioni di euro. Una valutazione che rende l'operazione proibitiva per gennaio e potrebbe eventualmente rinviare ogni discorso all'estate. Il Milan valuta inoltre possibili interventi in attacco, considerando il rendimento fin qui inferiore alle aspettative di Goncalo Ramos. Piace Nicolò Tresoldi del Club Brugge, da sempre attratto dalla possibilità di vestire la maglia rossonera, ma costi e concorrenza complicano l'affare. Resta infine viva la candidatura di Endrick: il brasiliano piace anche alla Roma e potrebbe lasciare Madrid in prestito per trovare maggiore continuità.