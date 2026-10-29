Milan e Inter, pioggia di milioni dal Generali Stadium! Accordo da 650mln: tutte le cifre

Milan e Inter, accordo da 650 milioni con Generali per il nuovo stadio: 26 milioni annui da dividere tra i due club.

Milan e Inter mettono a segno un'importante operazione commerciale legata al nuovo Generali Stadium, l'impianto che sorgerà nell'area di San Siro e diventerà la futura casa delle due società milanesi. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'accordo con il gruppo assicurativo Generali per i diritti di denominazione dello stadio garantirà ai due club 650 milioni di euro nell'arco di 25 anni. Una cifra considerevole, che corrisponde a un introito complessivo di 26 milioni di euro all'anno, da dividere tra rossoneri e nerazzurri. L'intesa rappresenta una delle operazioni di naming rights più rilevanti nel panorama calcistico internazionale e conferma l'importanza strategica del nuovo impianto anche dal punto di vista economico. Nel confronto con gli altri grandi accordi europei, Milan e Inter si collocherebbero alle spalle dell'Atletico Madrid, che dalla partnership con Riyadh Air incassa, secondo le cifre riportate, tra i 28 e i 33 milioni di euro annui per la denominazione del proprio stadio.

Generali Stadium, 26 milioni all'anno per Milan e Inter: i dettagli della partnership

L'accordo con Generali non si limiterà alla denominazione del nuovo stadio, ma comprenderà anche una collaborazione commerciale più ampia con entrambe le società. Il gruppo assicurativo diventerà infatti Official Insurance Partner di Milan e Inter, rafforzando ulteriormente il legame con i due club. Nel comunicato congiunto, le società hanno sottolineato la portata dell'operazione: “Il nuovo stadio porterà il nome di Generali attraverso uno dei più grandi accordi di naming rights per stadi nello sport mondiale. Partner fin dal primo giorno, Generali - leader italiano e uno dei maggiori gruppi assicurativi e di asset management al mondo - condivide l’impegno di lungo periodo dei Club verso Milano e l’ambizione di contribuire a plasmarne il futuro, rafforzando la posizione della città sulla scena globale e creando un’eredità duratura per le generazioni a venire”. La nota prosegue: “Oltre ai naming rights, Generali sarà anche Official Insurance Partner di entrambi i Club, entrando a far parte dei momenti, delle emozioni e delle esperienze condivise che daranno vita allo stadio”. Una partnership destinata a garantire importanti ricavi nel lungo periodo, accompagnando Milan e Inter nel percorso verso la realizzazione della loro nuova casa.