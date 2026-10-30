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Serie A, gli arbitri del 10^ turno: Guida per il derby di Milano, Maresca per la Roma

Serie A, gli arbitri del 10^ turno: Guida per il derby di Milano, Maresca per la RomaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Serie A
di Fabio Tarantino

Guida per il derby di Milano, Sozza per il Napoli, Maresca per la Roma. Ecco le designazioni ufficiali per gli arbitri della decima giornata del campionato di Serie A:

BOLOGNA – MONZA    Sabato 31/10 h. 15.00

ZANOTTI

BINDONI – ZEZZA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DIONISI

AVAR:      PAGANESSI

UDINESE – ROMA    Sabato 31/10 h. 18.00

MARESCA

LO CICERO – ROSSI L.

IV:      CHIFFI

VAR:     PATERNA

AVAR:      AURELIANO

MILAN – INTER    Sabato 31/10 h. 20.45

GUIDA 

PERETTI – PERROTTI

IV:       DI BELLO

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       CAMPLONE

COMO – VENEZIA     h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:     PAIRETTO

VAR:      COSSO

AVAR:     GIUA

FROSINONE – TORINO     h. 15.00

MUCERA

DI GIOIA – FONTEMURATO

IV:      MARIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    VOLPI

LAZIO – CAGLIARI     h. 15.00

COLOMBO

PALERMO – MASTRODONATO

IV:     FELICIANI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      DIONISI

LECCE – GENOA     h. 18.00

MARCHETTI

BAHRI – CECCONI

IV:     ABISSO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     RUTELLA

JUVENTUS – NAPOLI     h. 20.45

SOZZA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV:     DOVERI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       GARIGLIO

SASSUOLO – FIORENTINA    Lunedì 02/11 h. 18.30

MARCENARO

DEI GIUDICI – BIANCHINI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:      PEZZUTO

ATALANTA – PARMA    Lunedì 02/11 h. 20.45

CREZZINI

LAUDATO – BOATO

IV:     COLLU

VAR:    PRONTERA

AVAR:      MERAVIGLIA