Serie A, gli arbitri del 10^ turno: Guida per il derby di Milano, Maresca per la Roma
Guida per il derby di Milano, Sozza per il Napoli, Maresca per la Roma. Ecco le designazioni ufficiali per gli arbitri della decima giornata del campionato di Serie A:
BOLOGNA – MONZA Sabato 31/10 h. 15.00
ZANOTTI
BINDONI – ZEZZA
IV: ZUFFERLI
VAR: DIONISI
AVAR: PAGANESSI
UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00
MARESCA
LO CICERO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
MILAN – INTER Sabato 31/10 h. 20.45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
COMO – VENEZIA h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: COSSO
AVAR: GIUA
FROSINONE – TORINO h. 15.00
MUCERA
DI GIOIA – FONTEMURATO
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: VOLPI
LAZIO – CAGLIARI h. 15.00
COLOMBO
PALERMO – MASTRODONATO
IV: FELICIANI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DIONISI
LECCE – GENOA h. 18.00
MARCHETTI
BAHRI – CECCONI
IV: ABISSO
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
JUVENTUS – NAPOLI h. 20.45
SOZZA
IMPERIALE – COLAROSSI
IV: DOVERI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – FIORENTINA Lunedì 02/11 h. 18.30
MARCENARO
DEI GIUDICI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
ATALANTA – PARMA Lunedì 02/11 h. 20.45
CREZZINI
LAUDATO – BOATO
IV: COLLU
VAR: PRONTERA
AVAR: MERAVIGLIA
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