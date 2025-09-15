Juventus, Tudor: "Inter più forte anche del Napoli, abbiamo battuto la miglior squadra di A"

La Juventus torna in campo dopo il 4-3 sull’Inter, che Igor Tudor - in conferenza stampa alla viglia della gara con il Borussia Dortmund - commenta così: “Abbiamo giocato con la squadra in assoluto più forte della Serie A, per quanto riguarda la rosa. Per me loro sono anche davanti al Napoli. Noi abbiamo vinto non facendo il nostro massimo, è una buona cosa. Ci sono mancati 2-3 giocatori importanti che alzano il livello, un paio di nuovi non sono ancora a posto. Abbiamo avuto qualche problematica, come Kenan che ne ha giocate due di fila in nazionale: non eravamo al nostro massimo e abbiamo comunque vinto. È una mia osservazione sincera, credo giusta. Alla fine questa cosa mi piace, che si è vinto anche in queste condizioni”.

La prima in Champions sarà un po’ particolare per lei?

“Inizia una competizione nuova, niente di personale. E credo che anche i giocatori la pensino così. È una competizione che piace a tutti, è un torneo un po’ diverso rispetto al passato: se si passa diventa ancora ulteriormente diversa, si giocano due partite bellissime e affascinanti. È una cosa che aspettiamo tutti, per il resto poco da dire. La mia esperienza da allenatore in Champions è che i giocatori dimenticano tutte le stanchezze e tutti i pensieri, e tutti la vogliono giocare. Il giocatore, quando inizia a giocare a calcio, vuole giocare la Champions. È un privilegio enorme, per me e per i calciatori”.