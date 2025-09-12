Juventus, Tudor mette pressione all'Inter: "La squadra più forte d'Italia da 4-5 anni"

“È una partita sempre particolare, le sensazioni sono belle positive”. Igor Tudor, allenatore della Juventus, presenta così il derby d’Italia con l’Inter di domani pomeriggio: “Abbiamo fatto due allenamenti insieme, io mi sento bene e sono positivo. In queste due settimane il calcio giocato ci è mancato”.

Che peso può avere questa partita?

“È la terza di campionato, ne mancano trentacinque per arrivare alla fine”.

È comunque un esame di maturità?

“No, non c’è nessun esame. C’è un percorso che questa squadra sta facendo, lungo il quale ha sbagliato pochissime cose. Giochiamo con l’Inter, questo sì, ma non c’è nessun’altra particolarità che influisce su questa partita. È bello misurarsi con una squadra che, negli ultimi 4-5 anni in Italia ha la rosa più forte di tutte. Viene da due finali di Champions, ha giocatori di una certa esperienza e che giocano insieme da tanto. Sono valori importanti”.

Vede un gap a livello societario con l'Inter?

"Non sta a me rispondere. Io posso parlare della squadra, ma non serve comunque fare paragoni: vogliamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso da poco".