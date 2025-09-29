Juventus, Tudor sorride: un big torna in gruppo prima della Champions

Khéphren Thuram e Gleison Bremer hanno lavorato a parte, Francisco Conceicao si è allenato col gruppo. Secondo quanto raccolto da TMW, sono queste le ultime sugli acciaccati in casa Juventus. Ricordiamo che mercoledì all'Estadio de la Ceramica i bianconeri se la vedranno col Villarreal nella seconda giornata della fase campionato di Champions League.

Detto del ritorno del portoghese, restano da valutare le condizioni di Thuram e Bremer, entrambi usciti acciaccati dalla gara contro l'Atalanta. A tal proposito, nel post partita mister Igor Tudor aveva così commentato i loro problemi fisici: "Oggi Bremer giocava contro un attaccante molto forte e ha speso tanto, vediamo. Per me non è niente di grave. Thuram un po' sofferente? Lui sta bene, ha fatto un ottimo primo tempo e poi ha sentito un po' di fastidio al polpaccio. Non mi è dispiaciuto, sono molto contento di lui, è un giocatore importante per noi".

Dalle ultime raccolte dal suddetto portale, entrambe le situazioni non sembrano creare particolare apprensione all'interno della Juventus. Per quanto riguarda Bremer, il piccolo fastidio riguardava il ginocchio operato: da qui l'eccesso di attenzione e il cambio preventivo. Thuram ha invece sentito un indurimento del polpaccio e la sua situazione, pur non sembrando grave, sarà monitorata giorno dopo giorno.