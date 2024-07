Khephren Thuram alla Juve, ora è fatta: cifre e dettagli del colpo di Giuntoli

Khéphren Thuram ormai può considerarsi un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciare su X l'accordo raggiunto tra il Nizza e il club bianconero, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

"Khephren Thuram alla Juve, ci siamo! Accordo verbale in atto tra i club su un accordo da 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Contratto fino a giugno 2029 concordato e confermato. Documenti da scambiare oggi e domani, ultimi passaggi tecnici prima degli accertamenti medici".

🚨️️ Khéphren Thuram to Juventus, here we go! Verbal agreement in place between clubs on €20m deal plus add-ons up to €25m package.



Contract until June 2029 agreed and confirmed.



Documents to be exchanged today and tomorrow, final technical steps before medical tests. pic.twitter.com/kWNohTwklK