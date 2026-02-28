L'Inter non si ferma in Serie A, c'è sempre la firma di Dimarco: 2-0 al Genoa
Termina sul risultato di 2-0 il match di San Siro tra Inter e Genoa, valido per la 27ª giornata di Serie A. Dopo la deludente eliminazione in Champions League, i nerazzurri proseguono la marcia in campionato: quella di oggi è l'ottava vittoria di fila, la 14esima nelle ultime 15 gare. Sblocca la gara nel primo tempo Federico Dimarco, autentica macchina da gol assist in questa stagione, la chiude nella ripresa Hakan Calhanoglu da calcio di rigore. La squadra di Cristian Chivu va momentaneamente a +13 punti sul Milan secondo.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Inter-Genoa:
1 - Inter 67 punti, 27 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate
3 - Napoli 53 punti, 27 partite giocate
4 - Roma 50 punti, 26 partite giocate
5 - Como 48 punti, 27 partite giocate
6 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate
8 - Bologna 36 punti, 26 partite giocate
9 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
10 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
11 - Parma 33 punti, 27 partite giocate
12 - Udinese 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 30 punti, 27 partite giocate
14 - Genoa 27 punti, 27 partite giocate
15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 26 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 26 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 26 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate
