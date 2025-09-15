La classifica dopo la 3ª: Napoli a punteggio pieno insieme alla Juventus
Con il posticipo Como-Genoa si è chiusa ufficialmente la terza giornata di Serie A. Turno ricco di emozioni, a partire dal derby d'Italia Juventus-Inter terminato 4-3 per i bianconeri, che sono saliti a quota 9 punti, mentre i nerazzurri di Chivu resta ferma con una sola vittoria e due ko a -6 dalla vetta. L'altra squadra a punteggio pieno è il Napoli di Conte che ha battuto la Fiorentina. Dietro ci sono due sorprese, Udinese e Cremonese, a quota 7, inseguono poi Roma e Milan con 6 punti.
Di seguito la classifica di Serie A dopo la terza giornata:
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 7 (3)
Roma 6 (3)
Milan 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Como 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Bologna 3 (3)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Verona 2 (3)
Genoa 2 (2)
Pisa 1 (3)
Lecce 1 (3)
Parma 1 (3)
