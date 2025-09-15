Foto La classifica dopo la 3ª: Napoli a punteggio pieno insieme alla Juventus

Con il posticipo Como-Genoa si è chiusa ufficialmente la terza giornata di Serie A. Turno ricco di emozioni, a partire dal derby d'Italia Juventus-Inter terminato 4-3 per i bianconeri, che sono saliti a quota 9 punti, mentre i nerazzurri di Chivu resta ferma con una sola vittoria e due ko a -6 dalla vetta. L'altra squadra a punteggio pieno è il Napoli di Conte che ha battuto la Fiorentina. Dietro ci sono due sorprese, Udinese e Cremonese, a quota 7, inseguono poi Roma e Milan con 6 punti.

Di seguito la classifica di Serie A dopo la terza giornata:

Napoli 9 punti (3 partite giocate)

Juventus 9 (3)

Udinese 7 (3)

Cremonese 7 (3)

Roma 6 (3)

Milan 6 (3)

Atalanta 5 (3)

Cagliari 4 (3)

Torino 4 (3)

Como 4 (3)

Sassuolo 3 (3)

Lazio 3 (3)

Bologna 3 (3)

Inter 3 (3)

Fiorentina 2 (3)

Verona 2 (3)

Genoa 2 (2)

Pisa 1 (3)

Lecce 1 (3)

Parma 1 (3)