La doppietta al Napoli e non solo: Malen premiato oggi come MVP del mese scorso

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Nel prepartita di Roma-Lecce, Donyell Malen è stato premiato come miglior giocatore del mese di febbraio di Serie A. Impatto incredibile dell'olandese, cheha superato la concorrenza di Berardi (Sassuolo), Carnesecchi (Atalanta), Dimarco (Inter), Kean (Fiorentina) e McKennie (Juventus).

Malen ha segnato a febbraio 4 reti, frutto di due doppiette contro Cagliari e Napoli. La premiazione è arrivata direttamente a bordo campo, pochi minuti prima del calcio d’inizio, davanti ai tifosi presenti allo stadio. Al momento della premiazione è stato inquadrato dalle telecamere Claudio Ranieri, applaudito da tutto l'Olimpico.