La Juve frena contro il Lecce! Un super Falcone ferma Spalletti sull'1-1
Termina sul risultato di 1-1 il match dello Stadium tra Juventus e Lecce, valido per la diciottesima giornata di Serie A. I salentini passano in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie al gol di Banda, nella ripresa pareggia subito McKennie e poi i bianconeri hanno la chance per portarsi avanti: al 66esimo però David si fa parare il rigore da Falcone, che compie altri interventi decisivi nel corso della gara. Nei minuti di recupero Yildiz colpisce il palo, così Luciano Spalletti non va oltre l'1-1 contro la squadra di Eusebio Di Francesco.
