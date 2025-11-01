La prima Juve di Spalletti la spunta soffrendo nel finale: 2-1 con la Cremonese
Termina sul risultato di 1-2 il match dello Zini tra Juventus e Cremonese, valido per la decima giornata di Serie A. Luciano Spalletti vince al suo esordio sulla panchina bianconera grazie alle reti di Filip Kostic nel primo tempo e di Andrea Cambiaso nella ripresa; nel finale la squadra ospite soffre con il gol di Jamie Vardy che riapre la partita ed i grigiorossi che assaltano negli ultimi minuti, ma senza riuscire a trovare la rete del pari.
Di seguito la classifica aggiornata dopo i match del sabato:
Napoli 22 (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 18 (9)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Lazio 12 (9)
Torino 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Parma 7 (9)
Lecce 6 (9)
Pisa 5 (9)
Verona 5 (9)
Fiorentina 4 (9)
Genoa 3 (9)
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro