La Roma crea, il Milan segna: rossoneri avanti 1-0 all'intervallo

La Roma crea, il Milan segna: rossoneri avanti 1-0 all'intervalloTuttoNapoli.net
di Antonio Noto

Primo tempo intenso e ricco di significato a San Siro, dove il Milan chiude avanti 1-0 sulla Roma all’intervallo. La gara si apre nel segno del ricordo di Giovanni Galeone, maestro di entrambi gli allenatori, Allegri e Gasperini, legati al suo leggendario Pescara. Nei primi minuti, la Roma parte meglio e sfiora il vantaggio con Ndicka e Dybala, mentre i rossoneri faticano a costruire, affidandosi alle accelerazioni di Leao.

Il Milan però colpisce alla prima vera occasione: al 39’ lo stesso Leao scappa sulla sinistra e serve Pavlovic, che insacca da distanza ravvicinata per l’1-0. La Roma recrimina per le occasioni sprecate, mentre i padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con Fofana nel finale di frazione. Si va così al riposo con il Diavolo avanti, nonostante una partenza più brillante dei giallorossi.