La Roma crea, il Milan segna: rossoneri avanti 1-0 all'intervallo
Primo tempo intenso e ricco di significato a San Siro, dove il Milan chiude avanti 1-0 sulla Roma all’intervallo. La gara si apre nel segno del ricordo di Giovanni Galeone, maestro di entrambi gli allenatori, Allegri e Gasperini, legati al suo leggendario Pescara. Nei primi minuti, la Roma parte meglio e sfiora il vantaggio con Ndicka e Dybala, mentre i rossoneri faticano a costruire, affidandosi alle accelerazioni di Leao.
Il Milan però colpisce alla prima vera occasione: al 39’ lo stesso Leao scappa sulla sinistra e serve Pavlovic, che insacca da distanza ravvicinata per l’1-0. La Roma recrimina per le occasioni sprecate, mentre i padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con Fofana nel finale di frazione. Si va così al riposo con il Diavolo avanti, nonostante una partenza più brillante dei giallorossi.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro