La Roma ritrova la vittoria dopo un mese e riacciuffa la Juve: Lecce battuto di misura

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Brucia ancora l’eliminazione dall’Europa League per la Roma, soprattutto perché maturata contro un’altra squadra italiana. L’unico modo per reagire è rialzarsi subito in campionato, e la squadra guidata da Gian Piero Gasperini compie un primo passo importante. All’Olimpico arriva una vittoria sofferta ma pesante contro il Lecce: un 1-0 che vale tre punti fondamentali nella corsa al terzo posto. La formazione di Eusebio Di Francesco esce senza punti, ma con la consapevolezza di aver retto per lunghi tratti agli attacchi giallorossi.

Vaz decisivo, la Roma resta in corsa Champions

Nel primo tempo il dominio della Roma è evidente ma sterile, con un possesso palla schiacciante e poche occasioni realmente pericolose. La svolta arriva nella ripresa, dopo l’infortunio di Mancini e i cambi di Gasperini: l’ingresso di Robinio Vaz si rivela decisivo, con il gol di testa al 57’ su assist di Hermoso. Nel finale il Lecce sfiora il pareggio, ma è ancora Hermoso a salvare sulla linea. Con questo successo la Roma aggancia la Juventus e resta a tre punti dal Como , mantenendo viva una corsa Champions sempre più avvincente, mentre in zona salvezza si accende la lotta con la Cremonese.