Lazio, idea clamorosa per la panchina dopo il divorzio con Tudor

Igor Tudor, arrivato sul finale della stagione appena conclusa, non sarà l'allenatore della Lazio nella prossimo anno. Probabile a questo punto la risoluzione del contratto. Il club biancoceleste ripartità da un nuovo tecnico. Come ipotesi c'è la pista che conduce a Marco Baroni, reduce dalla salvezza quasi impossibile alla guida dell'Hellas Verona. Non è da escludere neppure il ritorno di Maurizio Sarri: Lotito ci sta pensando. Lo scrive il Corriere dello Sport.