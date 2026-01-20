Lazio, Sarri a sorpresa dopo il ko 3-0: "Differenza tecnica evidente col Como"

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Questa sconfitta fa male, bisogna essere bravi ad azzerare la partita. C'è differenziale tecnico tra le due squadre, ma potevamo mascherarlo meglio. Inutile piangere su questa partita". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a DAZN commenta la sconfitta contro il Como. "Abbiamo preso gol dopo due minuti, contro una squadra come il Como diventa dura. Nel primo tempo non abbiamo fatto male, non ho visto una Lazio disastrosa, ma sono entrati 3 volte in area e preso due gol e un rigore.

Sul 2-0 abbiamo avuto un'occasione per riaprire la partita e preso il terzo gol il match si è chiuso", prosegue Sarri. Che poi, sulle polemiche degli ultimi giorni tra mercato e arbitraggi, sottolinea come "dovremo essere bravi ad andare oltre tutto altrimenti si costruiscono sempre alibi come gli arbitraggi o il mercato. Dobbiamo volarci sopra, Roma per ambiente dove di mercato si parla tanto, ma dobbiamo essere bravi a gestire tutto", conclude. (ANSA).