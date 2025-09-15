Lazio, Sarri contro gli arbitri: "Rovella e altri 2 nel mirino, ammonizione preventiva!"

vedi letture

Dopo aver lasciato il Mapei Stadium al termine del match perso ieri contro il Sassuolo (senza rilasciare dichiarazioni, il tecnico della Lazio - Maurizio Sarri - è intervenuto quest'oggi sui canali ufficiali biancocelesti per commentare i temi della sconfitta sconfitta di Reggio Emilia. "Mi dispiace per ieri sera - ha sottolineato Sarri - ma a volte uno ha delle situazioni familiari che deve risolvere e diventano più importanti di una conferenza stampa postpartita. Le riflessioni sono quelle da campo, poi magari rivedendo la partita nei minimi dettagli qualcosa può cambiare ma tutto lo staff ha le idee abbastanza chiare. Dobbiamo attaccare molto più gli spazi, abbiamo verticalizzato più rispetto a Como ma c'è mancato quell'attacco alla profondità che abbiamo fatto bene contro il Verona. A livello difensivo è stata fatta una buona partita, il Sassuolo è una buona squadra che farà un campionato di buon livello, hanno uno dei tridenti più forti del campionato. Abbiamo fatto una buona partita difensivamente, ma abbiamo creato troppo poco in fase offensiva".

Sta già iniziando a lavorare per il derby?

"È la partita più difficile e pesante che abbia mai fatto nella mia carriera, vorrei pensarci tra qualche giorno perché emotivamente è massacrante, se si inizia lunedì è difficile arrivare a domenica. Il derby è un qualcosa a parte, non c'entrano punti e classifica, è un qualcosa di molto particolare e spero che i miei giocatori abbiano bene in testa cosa significa giocare un derby. Facciamo passare qualche giorno che è meglio".

C'è nervosismo anche per alcune scelte arbitrali?

"Nelle riunioni arbitrali 2-3 giocatori nostri erano stati messi nel mirino, abbiamo due tre giocatori segnalati e credo che l'ammonizione di Rovella di ieri sia preventiva. È uno dei nomi messi sotto attenzione dagli arbitri, ma non perché fa cose particolari, ma protesta sbracciando ed è una cosa non tollerata".