Lazio, Sarri non si sbilancia sul futuro: "Non sappiamo niente di programmi futuri"

vedi letture

Nel corso del lungo intervento in conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha elogiato i biancocelesti dopo l'impresa di Bergamo: "Sicuramente questa squadra è tra le più grintose che io abbia mai allenato. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta".

Aveva detto che questa gara non era importante.

"Questa partita ho detto che non era importante nel tirare le somme nella valutazione finale e nell'andare a vedere di cosa abbiamo bisogno, poi è importante perché andiamo a giocare una finale. Quando uno però guarda quello che sta venendo fuori e cosa ci manca, mi devo basare su un percorso di mesi. Lotito l'ho visto un secondo negli spogliatoi e non ho avuto modo di parlarci, di programmi futuri non sappiamo niente".