Inter, si allontana Palestra: non convince la contropartita e c'è la Premier

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Marco Palestra è il pezzo pregiato del mercato italiano: l'esterno dell'Atalanta andrà all'Inter? Complicato, perché c'è la Premier League.

Il nome di Marco Palestra continua a essere il primo della lista in casa Inter per la sostituzione di Denzel Dumfries ma la trattativa con l'Atalanta sarà tutt'altro che semplice. Il rischio di vivere un Lookman bis è dietro l'angolo e se i nerazzurri vorranno davvero portare l'esterno classe 2005 alla corte di Cristian Chivu dovranno accontentare le richieste dell'Atalanta, che per cedere il calciatore non accetterà meno di 50 milioni di euro. Anzi, molto probabilmente 50 milioni di euro non basteranno a convincere la Dea a cedere il giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Cagliari, visto che i tanti interessi dalla Premier League stanno complicando ulteriormente i piani dell'Inter.

Newcastle, Manchester City e la volontà di Palestra

Nelle scorse ore si è parlato a più riprese di Newcastle e Manchester City come club inglesi particolarmente interessati a Marco Palestra e come sappiamo molto bene quando le società d'oltremanica entrano in gioco non è mai semplice, per usare un eufemismo, riuscire a restare in corsa. La cosa che potrebbe giocare a favore dei nerazzurri sarebbe la volontà del giocatore ma anche in questo caso è giusto fare una specifica: Palestra preferirebbe l'Inter al Newcastle, sì, ma in caso di offerta dei Citizens il discorso cambierebbe e l'ago della bilancia si sposterebbe dalla parte dei Blue di Manchester.

Cocchi non convince l'Atalanta

Altra cosa da scartare e che avrebbe aiutato e non poco l'Inter è il possibile inserimento del cartellino Matteo Cocchi nell'operazione con la Dea per Palestra. Il giovane classe 2007 non convince infatti l'Atalanta fino in fondo e anche per questo i nerazzurri di Milano dovranno trovare in qualche modo la forza di mettere sul piatto un'offerta economica da oltre 50 milioni. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.