Il Milan si mangia le mani per il gioiellino Liberali: ora lo vuole anche la Juventus

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Mattia Liberali è uno dei nomi più caldi dell'estate del mercato italiano. Il fantasista classe 2007 del Catanzaro ha attirato nelle ultime ore l'interesse della Juventus, che avrebbe acceso i riflettori sul trequartista giallorosso. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul tavolo fino a 8 milioni di euro.

La valutazione del Catanzaro e la clausola Milan

Il Catanzaro la pensa diversamente: il presidente Floriano Noto valuta il proprio gioiello intorno ai 10 milioni di euro e non ha alcuna necessità di cedere in fretta, potendo contare su un contratto di lunga durata con il giocatore. A complicare ulteriormente i calcoli delle pretendenti c'è un elemento contrattuale non secondario: al momento dell'acquisto dal Milan, i rossoneri si sono garantiti una significativa percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Una clausola che spinge il club calabrese a non svalutare il cartellino e a valutare con attenzione qualsiasi approccio.

Sassuolo e Palermo già in corsa

La Juventus non è arrivata per prima. Da settimane il nome di Liberali circola negli ambienti di mercato: il Sassuolo è tra i club interessati, anche in virtù del forte legame tecnico con Alberto Aquilani (prossimo alla panchina neroverde) che più di tutti ne ha favorito la crescita nell'ultima stagione al Catanzaro. Anche il Palermo segue con attenzione il talento giallorosso dopo le sue prestazioni tra campionato di Serie B e playoff.