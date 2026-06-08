Ferguson saluta la Roma e torna al Brighton: "Grazie per il sostegno, gli infortuni fanno parte del gioco"
Evan Ferguson ha salutato i tifosi della Roma. L'attaccante irlandese, attraverso un video pubblicato sui social ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro annunciando di fatto il suo addio al club giallorosso: "Nessuno vuole che il suo tempo sia così breve, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro. Forza Roma".
Ferguson ritorna al Brighton
Terminato il periodo in giallorosso, Ferguson è ora destinato a fare ritorno al Brighton, società proprietaria del suo cartellino. Una volta rientrato in Inghilterra, il giocatore e il club valuteranno insieme le possibili soluzioni per la prossima stagione. Il mercato estivo sarà quindi decisivo per capire quale sarà il futuro dell'attaccante irlandese, che resta un profilo di grande interesse nonostante le difficoltà fisiche che ne hanno limitato il rendimento negli ultimi anni.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro