Ferguson saluta la Roma e torna al Brighton: "Grazie per il sostegno, gli infortuni fanno parte del gioco"

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Evan Ferguson saluta la Roma e torna al Brighton in attesa del mercato.

Evan Ferguson ha salutato i tifosi della Roma. L'attaccante irlandese, attraverso un video pubblicato sui social ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro annunciando di fatto il suo addio al club giallorosso: "Nessuno vuole che il suo tempo sia così breve, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro. Forza Roma".

Ferguson ritorna al Brighton

Terminato il periodo in giallorosso, Ferguson è ora destinato a fare ritorno al Brighton, società proprietaria del suo cartellino. Una volta rientrato in Inghilterra, il giocatore e il club valuteranno insieme le possibili soluzioni per la prossima stagione. Il mercato estivo sarà quindi decisivo per capire quale sarà il futuro dell'attaccante irlandese, che resta un profilo di grande interesse nonostante le difficoltà fisiche che ne hanno limitato il rendimento negli ultimi anni.