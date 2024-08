Ufficiale Lecce-Atalanta, le formazioni: Brescianini subito titolare, c'è anche Dorgu

Sono ufficiali le scelte di formazione di Lecce e Atalanta, che alle ore 18.30 si affronteranno allo stadio Via del Mare per la prima giornata del campionato di Serie A. Questi i due undici in campo, tra i quali spicca sicuramente la titolarità del nuovo acquisto nerazzurro Brescianini e l'arretramento di De Roon sulla linea difensiva:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini.