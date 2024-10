Lecce, il punto sugli infortuni in vista del Napoli: in 6 sono out e c'è uno squalificato

Il Lecce affronterà in trasferta il Napoli il prossimo sabato alle ore 21.00, gara valida per la nona giornata di Serie A. Dopo la rovinosa sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina, quella del Maradona sembra essere un'ultima spiaggia per l'allenatore Luca Gotti, che dovrà anche fare i conti con diversi indisponibili.

Ad oggi sono infatti sette gli indisponibili nella squadra salentina in vista del prossimo match contro i partenopei: è sicuramente out Gallo per squalifica (espulso nell'8ª giornata), anche Gonzalez e Bonifazi rimarranno ai box con tempi di recupero ancora da definire. Sembra poi difficile il recupero di Kaba e Berisha, entrambi reduci da due gravi stop, mentre potranno al massimo strappare una convocazione Berisha, Burnete e Hasa, che restano comunque a rischio forfait.