Lecce show: salentini avanti 2-0 a Empoli all’intervallo

Bellissimo primo tempo al Castellani fra Empoli e Lecce, con gli uomini di Marco Giampaolo che sono al momento avanti 2-0 grazie alle reti, dopo 6 e 11 minuti, di Tete Morente e Nikola Krstovic.

Parte quindi fortissimo il Lecce che dopo 6 minuti trova il gol del vantaggio: Pierotti fa tutto benissimo sulla destra, porta il pallone in area di rigore in cui Krstovic non riesce a concludere. A rimorchio però c'è un prontissimo Tete Morente che segna il suo terzo gol nelle ultime 5 partite.

La rete galvanizza i salentini e tramortisce gli azzurri, che una manciata di secondi dopo subiscono anche il 2-0: è l'11', ancora Tete Morente protagonista con una rimessa laterale in zona offensiva che trova Krstovic che senza pensarci due volte carica il destro e trova un bel gol al volo su cui Seghetti non può nulla. Proprio il giovane portiere azzurro, all'esordio in Serie A, salva la sua squadra in almeno un paio di altre occasioni. In chiusura di frazione i padroni di casa provano a rialzare la testa e iniziano a produrre azioni da gol con maggiore concretezza, senza però riuscire a sfondare. Da segnalare, inoltre, anche l'infortunio di Ismajli, sostituito da Mattia De Sciglio.