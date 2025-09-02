Lo svincolato Insigne sta per tornare in Italia: due club se lo contendono

vedi letture

Il nome di Lorenzo Insigne per la Lazio resta sullo sfondo. L’ex Napoli, corteggiato dal Parma, ha preso tempo: attende un segnale da Sarri, che lo accoglierebbe volentieri. Dalla talent room biancoceleste spunta anche Jan Carlo Simic, giovane difensore serbo dell’Anderlecht, ex Milan. Il mercato è fermo, ma le manovre in vista di gennaio sono già iniziate, come si legge sul Corriere dello Sport. Insomma, anche nella lista degli svincolati ci sono nomi importanti e giocatori che possono ancora essere tesserati.