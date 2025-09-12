Lookman fa felici i fantallenatori? Potrebbe tornare subito tra i convocati

Ieri alle 22:20Serie A
di Fabio Tarantino

Fantallenatori attenti a capire le prossime mosse e le dinamiche attorno al futuro di Lookman. Il giocatore più chiacchierato dell'estate. A due giorni dalla sfida del New Balance Stadium di Bergamo tra i padroni di casa dell'Atalanta ed il Lecce, continua a tenere banco il possibile ritorno tra i convocati di Ademola Lookman.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la squadra si è ritrovata quest'oggi sui campi di Zingonia per l'allenamento quotidiano e il nigeriano ha svolto un lavoro a parte per capire le sue condizioni fisiche. Le prossime 24 ore saranno fondamentali per un eventuale ritorno tra i convocati. Lookman come un anno fa potrebbe dunque tornare a disposizione della Dea. 