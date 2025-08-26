Lookman resta all'Atalanta? Quotazioni in sensibile aumento, Inter in stand-by

"Non possiamo fare pazzie, si è parlato di Lookman, ma si è trovato una società che aveva il pieno diritto di non metterlo sul mercato, giustamente. Quindi ci siamo focalizzati su un nuovo modello e abbiamo aggregato 5 giovani, di cui uno come Esposito arriva dal settore giovanile. La loro età media è di 21 anni, stiamo modellando una rosa secondo le direttive del club". Le parole di Giuseppe Marotta sul caso Lookman sembrano lasciare poco spazio alle interpretazioni. La trattativa è in standby e non sarà semplice riaprirla, ma potrebbe essere anche un bluff.

E in effetti nelle ultime ore si respira un clima diverso su Lookman, con la possibilità che rimanga in netta impennata rispetto a un addio. Non ci sono grandi offerte - anzi, non ci sono proposte - e l'Atalanta sarebbe comunque contenta di tenerlo per un altro anno in rosa, considerando che è il giocatore che può spostare gli equilibri. E che sarebbe poi complicato chiudere un sostituto in così poco tempo.

Quindi per ora Lookman rimane. Se è vero che da qui a lunedì prossimo tutto può succedere, dall'altro lato l'accorciarsi dello spazio di manovra potrebbe far decidere all'Atalanta di restare così, avendo venduto solo Retegui (rimpiazzato da Krstovic) e Ruggeri, rispetto all'anno scorso. Certo, per Lookman probabilmente si riproporrà il problema a gennaio e poi a giugno, ma questo è un altro discorso. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.