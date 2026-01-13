Lookman, Sky: forte interesse del Galatasaray, la situazione
Il Galatasaray si muove con decisione sul mercato italiano e, oltre a Youssouf Fofana, ha inserito nel mirino anche Ademola Lookman. A conferma dell’interesse, il vicepresidente del club turco è arrivato a Milano per valutare possibili operazioni, segnale concreto di una strategia ambiziosa per il mercato invernale.
L’attaccante dell’Atalanta, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria, ha collezionato finora 3 gol e 1 assist in 16 presenze stagionali. Intanto la Dea ha già rinforzato il reparto offensivo con l’arrivo a titolo definitivo di Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid, mossa che potrebbe influenzare le valutazioni sul futuro di Lookman. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.
