Marcia ultrà Roma a Pisa fa scattare l'allarme: derby con la Lazio può cambiare orario

La marcia fascista degli ultrà della Roma a Pisa potrebbe avere conseguenze serie. L'arrivo di decine di tifosi giallorossi nel capoluogo toscano è ora sotto l'attenzione della DIGOS, secondo quanto riportato da La Repubblica, che sta cercando di identificare chi ha intonato cori e saluti romani in Piazza dei Miracoli. Questa protesta, che si è svolta nell'82° anniversario del bombardamento del 31 agosto 1943, ha visto i sostenitori cantare "As Roma capitolina" sulle note di "Faccetta Nera", lasciando sconcertati turisti e residenti.

Questo episodio, che si aggiunge agli scontri avvenuti prima dell'ultimo derby, ha spinto il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) a considerare misure drastiche in vista della stracittadina del 21 settembre. Per evitare ulteriori problemi, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sta valutando di anticipare l'orario di Lazio-Roma alle 12:30, abbandonando l'idea di un posticipo serale o di un orario alle 18:00. La decisione finale, che arriverà nelle prossime ore, sarà presa dopo aver consultato la Questura.