Marotta incontra il ministro Giorgetti e spinge (come ADL) per Malagò presidente Figc

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Il futuro della Federcalcio si gioca anche lontano dai campi, tra incontri istituzionali e strategie politiche. Come riporta Il Giornale, Giuseppe Marotta ha approfittato della visita al Quirinale per confrontarsi con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, aprendo di fatto il dialogo sulla successione alla presidenza FIGC. L’orientamento è chiaro: Marotta, insieme alla maggioranza della Lega di Serie A, sostiene la candidatura di Giovanni Malagò. Una linea però distante da quella del Governo, che spinge per un commissariamento utile ad avviare riforme strutturali nel sistema calcio. Un confronto che - si legge - non avrebbe prodotto svolte decisive.

Scontro col Governo

L’ipotesi del commissario resta legata a uno scenario preciso. Potrebbe concretizzarsi solo se alle elezioni del 22 giugno nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta. Sullo sfondo resta il tema dell’autonomia dello sport dalla politica, nodo centrale anche per le leghe. Non mancano le criticità. La nomina di un commissario non garantirebbe automaticamente riforme, visto che ogni modifica deve passare dall’assemblea. Un equilibrio complesso, destinato a tenere banco nelle prossime settimane.