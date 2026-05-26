Lazio-Sarri, Tmw: trovato l'accordo per la risoluzione! Andrà all'Atalanta

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Resta invece da chiarire il futuro di Raffaele Palladino, ancora legato all’Atalanta fino al 2027.

La Lazio e Maurizio Sarri sarebbero pronte a risolvere consensualmente il contratto in essere, nonostante la scadenza fosse fissata al 30 giugno 2028. Dopo le ultime ore di confronto, le parti avrebbero trovato l’intesa definitiva per separarsi anticipatamente. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

Sarri verso l’Atalanta, Gattuso pronto per la Lazio

Nei prossimi giorni Sarri dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 con l’Atalanta, club che avrebbe puntato con decisione su di lui grazie soprattutto alla spinta di Cristiano Giuntoli, grande estimatore del tecnico dai tempi del Napoli. Sul fronte Lazio, invece, Claudio Lotito avrebbe già raggiunto un accordo con Gennaro Gattuso, pronto a iniziare una nuova avventura in biancoceleste con un contratto biennale. Resta invece da chiarire il futuro di Raffaele Palladino, ancora legato all’Atalanta fino al 2027.