Il Milan dimentica Allegri: tentativo per Iraola ed il suo calcio offensivo sulla scia di Bielsa
Il nome di Andoni Iraola continua a circolare tra i profili più intriganti per il futuro delle grandi panchine europee ed è ora un'idea molto forte in casa Milan, chiusa la parentesi con Allegri. A soffermarsi sul tecnico basco è Tuttomercatoweb, che ne analizza percorso, idee e crescita dopo l’ottima stagione alla guida del Bournemouth.
Il portale evidenzia come Iraola abbia sfiorato una storica qualificazione in Champions League con il club inglese, chiudendo a soli tre punti dal quinto posto occupato dal Liverpool. “Una cavalcata per molti impronosticabile”, scrive Tuttomercatoweb, sottolineando il lavoro svolto dal tecnico nel suo terzo anno di gestione.
Particolarmente significativo anche il rendimento ottenuto dopo la cessione di Semenyo al Manchester City durante il mercato di gennaio. Nonostante la perdita del suo giocatore simbolo, Iraola sarebbe riuscito a mantenere competitiva la squadra grazie a “gioco e idee offensive”, confermando la propria identità tattica.
Tuttomercatoweb si sofferma poi proprio sullo stile dell’allenatore spagnolo, definito uno dei suoi principali punti di forza. “Alta intensità, transizioni veloci, gioco verticale e tanti giocatori a riempire l’area di rigore” vengono indicate come le caratteristiche distintive delle sue squadre, figlie dell’influenza di Marcelo Bielsa, uno dei maestri che più hanno segnato la sua formazione calcistica ai tempi dell’Athletic Club.
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