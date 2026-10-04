McTominay, senti Adopo: "Scott e Rabiot i più completi, vorrei avere il loro impatto"

Michel Adopo indica Scott McTominay tra i suoi modelli in Serie A e ne elogia completezza, inserimenti e capacità di incidere nelle due fasi

Scott McTominay è senza dubbio uno dei centrocampisti più completi della Serie A e continua a rappresentare un riferimento per tanti giocatori del campionato. Lo scozzese viene preso come modello anche da Michel Adopo del Cagliari che, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato il suo apprezzamento per la capacità di incidere in entrambe le fasi e di inserirsi con continuità in zona offensiva. Di seguito le sue parole:

"Credo che in Serie A ci siano tanti centrocampisti bravi a inserirsi, penso a McTominay del Napoli o a Rabiot del Milan. Sono completi e riescono a fare le due fasi, cambiando le partite. Io voglio essere uno di quelli che hanno questo impatto. Se posso migliorare a livello di statistiche rispetto all'anno scorso e fare meglio, sarò contento. Io penso di essere un giocatore che premia il collettivo della squadra quando abbiamo la palla, proponendo il gioco. Se non abbiamo la palla, cerco invece di aiutare il compagno a fare quella corsa in più, quindi per me è normale correre".