Milan, abbandonata la pista Lukaku? Sky: Ibra spinge per convincere Morata

Il Milan aspetta ancora una risposta definitiva da Alvaro Morata.

Nelle ultime ore Zlatan Ibrahimovic sta spingendo in prima persona per convincere l'attaccante dell'Atletico Madrid. Intanto, i Colchoneros stanno cercando delle punte, l'interesse del club madrileno per Dovbyk potrebbe essere un altro segnale.

L'opera diplomatica da parte del dirigente svedese ha fatto breccia sul centravanti della Spagna, ma in questo momento il giocatore è concentrato sul percorso della sua nazionale agli Europei, il 9 luglio giocherà la semifinale del torneo contro la Francia.