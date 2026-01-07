Milan, Allegri fissa la quota scudetto: "Servono 86/88 punti e per la Champions 74"

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - "La quota scudetto è 86-88 a seconda di come si chiuderà il girone di andata e i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti": il tecnico del Milan Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Genoa fa il punto sugli obiettivi di classifica del campionato. "La partita di domani - mette in guardia Allegri - va affrontata con molto rispetto e con l'obiettivo chiaro di ottenere i tre punti. La Juve per il titolo deve fare 50 punti nel girone di ritorno, sono tanti ma li può fare perché è forte e con Spalletti c'è stata un'inversione di risultati e di prestazione.

Ma dobbiamo pensare a noi stessi e a entrare nelle prime quattro. A marzo dobbiamo essere lì o attaccati e non sarà facile". (ANSA).