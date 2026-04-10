Milan, Allegri in conferenza: “A Napoli buona prova, critiche solo per il risultato!”

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L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prova con l'Udinese. Ne ha approfittato anche per parlare del match perso lunedì a Napoli. "San Siro può essere un fattore. Abbiamo passato una settimana, dopo aver fatto una buona partita a Napoli in cui non abbiamo sfruttato situazioni favorevoli e il risultato condiziona il giudizio, in cui deve regnare l'equilibrio. Mancano pochi punti per il nostro obiettivo. Bisogna migliorare dei dati oggettivi: due sconfitte nelle ultime tre, tre partite da Parma in poi in cui non abbiamo fatto gol. Ma bisogna affrontare le cose con serenità e facendo qualcosa in più".

Milan male nelle due partite chiave della stagione...

"Non sono d'accordo sulla prestazione della squadra. La stessa prestazione, ma con un risultato positivo, il giudizio era uguale o cambiava? Cambiava. E allora tutto passa dal risultato. Poi sicuramente si può far meglio. Quello che dobbiamo fare è qualcosina in più. Poi comunque non è che domani finisce il campionato..."

La possiamo escludere dalla lista dei CT della Nazionale?

"Prima dovranno decidere chi è il presidente".