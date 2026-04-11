Milan, Allegri scarica sulla squadra: "Momento no, disordinati e frettolosi"

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(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Il cambio di modulo non c'entra assolutamente niente. È un momento no della squadra. Abbiamo perso tre delle ultime quattro partite. Nel girone di ritorno per ben quattro volte non abbiamo segnato. Non va bene. Oggi abbiamo avuto delle situazioni buone per far gol e non l'abbiamo fatto. Poi abbiamo difeso in maniera disordinata perché eravamo troppo frettolosi. Bisogna tornare ad essere ordinati e lucidi perché abbiamo tutte le possibilità per tornare in Champions".

Così il tecnico del Milan Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro l'Udinese. "Quando vinci sei bravo, quando perdi non lo sei. Giusto che oggi ci abbiano fischiato, la squadra non è che non si è impegnata. Nulla da dire per l'impegno profuso dai ragazzi, l'unica cosa da fare in questi momenti è il lavoro che serve per preparare bene la partita di Verona con totale serenità. Soprattutto, questa sconfitta va vista come un'opportunità per far meglio nella prossima partita", conclude. (ANSA).