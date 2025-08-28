Milan, Allegri smentisce: "Mai chiesto Vlahovic! Mi aspetto tanto da Gimenez"

In conferenza stampa, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato anche dei temi di mercato in vista delle ultime ore di trattative: "Gli ultimi giorni di mercato non mi impauriscono, ormai ci siamo abituati a queste vicissitudini di questi ultimi giorni di mercato. Al mercato pensa la società e sta lavorando per mettere dentro giocatori che ci serviranno, con l'obiettivo di arrivare a marzo con una buona posizione di classifica. Siamo arrabbiati per la sconfitta con la Cremonese e bisogna continuare a lavorare".

Cosa pensa di Santi Gimenez? Il Milan è un cantiere aperto?

"Santi Gimenez è un ottimo giocatore, io lo conosco da 20 giorni ed è l'unica punta che abbiamo, è un buon giocatore e ci aspettiamo molto da lui. Cantiere aperto? E' inutile raccontarci le cose, vediamo la crescita della squadra giorno dopo giorno, sono arrivati giocatori giovani, forti e di grande prospettiva. Abbiamo sei mesi prima di arrivare a marzo per arrivare a una buona posizione di classifica".

Con la società siete in sintonia sul mercato?

"Con la società abbiamo parlato, poi le occasioni di mercato le conosce il club perché io faccio un altro mestiere. Io sono qua per lavorare con la squadra e allenare i giocatori che ho a disposizione e sono contento della rosa perché ha valori importanti".

E' successo qualcosa nei piani di mercato? Ha ancora l'esigenza di un centravanti da area di rigore?

"Non è successo niente, bisogna avere fiducia e pazienza nel mercato che farà la società negli ultimi giorni perché è interesse di tutti Io chiedo le caratteristiche, poi la società penserà a fare mercato".

Ha mai chiesto Dusan Vlahovic?

"Non ho mai chiesto Dusan Vlahovic, è un giocatore della Juventus. Ho parlato con la società di caratteristiche dei giocatori e delle cose che si possono fare. Se arriveranno giocatori con caratteristiche diverse, in qualche modo faremo".