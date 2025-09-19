Milan, Allegri: "Spero di recuperare Leao per il Napoli"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, sfida valida per la quarta giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 al "BluEnergy Stadium" di Udine.

Come stanno Leao e Maignan?

"Leao sta procedendo bene: speriamo di averlo a disposizione per il Napoli. Maignan è a posto, è sereno: martedì sarà in porta con il Lecce".

Il Milan è guarito?

"Questo lo dirà il campo. Non è perché abbiamo vinto due partite siamo diventati tutti bravi e belli: abbiamo ancora dei difetti. La cosa importante domani alle 20:45 è accendere l'interruttore, altrimenti ci facciamo del male. In una stagione ci sono quattro partite snodo: domani è una delle prime quattro. Bisognerà affrontarla con grande senso di responsabilità, ci vorrà compattezza, tecnica. La percentuale realizzativa è molto bassa e va sfruttata".

Si può giocare con Loftus, Modric e Rabiot?

"Non è questione di bilanciamento, dipende dai momenti. Si può giocare in diversi modi. Fofana è un grande giocatore, è importante, ma deve fare più gol. Stiamo lavorando, con tutti, in quel senso lì. Bisogna dimenticarsi delle vittorie e pensare solo a ciò che si deve fare. Domani, tra Lecce, Napoli e Juventus, è quella più importante".