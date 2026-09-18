Milan, Amorim deve correre: non rischia (per ora) ma il club vuole i risultati
Il momento in casa Milan resta delicato, ma la posizione della guida tecnica non appare in bilico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società conferma piena fiducia nei confronti di Rúben Amorim, con i vertici dirigenziali e la proprietà guidata da Gerry Cardinale intenzionati a proseguire con compattezza senza cedere a facili allarmismi. Il confronto andato in scena dopo il passaggio a vuoto di mercoledì è servito per analizzare la situazione con lucidità, ribadendo la centralità dell'allenatore portoghese nel progetto rossonero.
Milan, Amorim già non convince: il club riflette
Per invertire la rotta occorre tuttavia una risposta immediata sul campo, a partire dalla sfida casalinga contro il Lecce, utile per scacciare i dubbi e ritrovare serenità. La vera prova del nove per Amorim e la sua squadra arriverà nel ciclo di ferro compreso tra la sosta di ottobre e quella di novembre, quando il Milan sarà chiamato ad affrontare nove impegni ravvicinati, di cui ben cinque lontano da San Siro, una serie di test probanti che definiranno le reali ambizioni della stagione.
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