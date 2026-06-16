Milan, Amorim ha firmato il contratto: accordo fino al 2028, le cifre

Milan, Amorim ha firmato il contratto: accordo fino al 2028, le cifreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Serie A
di Fabio Tarantino
Amorim si lega al Milan per due anni, attesa per l'annuncio ufficiale. Ha appena firmato fino al 2028 e ora Allegri può andare al Napoli

Rúben Amorim ha appena firmato in via telematica il contratto che lo renderà il nuovo allenatore del Milan. Si tratta dell’ultimo passaggio formale di un’operazione definita nelle scorse settimane e ora pronta a entrare nella sua fase operativa. Il tecnico portoghese raccoglierà così la guida della squadra rossonera, chiamato a inaugurare un nuovo corso tecnico e a dare continuità al progetto impostato dalla dirigenza.

Amorim-Milan, i dettagli dell’accordo

Secondo Fabrizio Romano, Amorim ha sottoscritto un contratto biennale, con scadenza fissata nel 2028 e un’opzione che consentirà al club di prolungare il rapporto per una stagione aggiuntiva. Dal punto di vista economico, l’allenatore percepirà poco più di 3 milioni di euro netti a stagione, ai quali si aggiungeranno bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Con la firma arrivata nelle ultime ore, il Milan può ora concentrarsi sulla pianificazione della nuova stagione, affidando ad Amorim la responsabilità di guidare la squadra nel prossimo ciclo tecnico.