Milan, elogi per Allegri. E l'uomo del momento era stato accostato al Napoli

vedi letture

Il Milan di Allegri vince e convince. Tre a zero a Udine, terza gara senza gol subiti. Marchio allegriano per i rossoneri che giocano bene, segnano, vincono e scalano la classifica. Domenica attendono il Napoli a San Siro per un vero e proprio scontro diretto. Uno dei giocatori più elogiati è Adrien Rabiot che un mese fa era ancora al Marsiglia. Arrivo a sorpresa dopo il litigio con Rowe e subito dentro gli schemi del suo mentore, di Allegri, suo allenatore già alla Juve. Tanti elogi per il francese che era stato accostato anche al Napoli che però a fine mercato aveva lavorato solo per l'arrivo di Hojlund dopo l'infortunio di Lukaku.